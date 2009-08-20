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Венгрия отмечает главный национальный праздник

20 августа 2009 08:05
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Торжества в честь дня основателя венгерского государства, первого короля Венгрии Иштвана Святого проходят по всей стране.

На центральной площади столицы проходит праздник Нового урожая. Все желающие смогут отведать блюда национальной кухни, а также посмотреть авиационное шоу с участием самолетов и вертолетов ВВС Венгрии. Завершатся празднования традиционным фейерверком.

С национальным праздником – Днем Святого Иштвана от имени белорусского народа и себя лично Президента Венгрии Ласло Шойома поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси выразил уверенность, что плодотворное белорусско-венгерское сотрудничество и в дальнейшем будет укрепляться во всех областях на пользу двух стран и народов.

# общество

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