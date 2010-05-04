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Проект реконструкции стадиона «Динамо»

04 мая 2010 09:01
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Этот план разработали архитекторы «Минскградо».

В планах — модернизация трибун, замена гидроизоляции и системы освещения. Кроме того, появятся большие плазменные экраны-табло. Перемены ожидают и спортплощадку, расположенную со стороны улицы Свердлова. Она превратится в многофункциональный спорткомплекс с подземной стоянкой. А вот вещевому рынку, прописавшемуся на территории стадиона, в замыслах проектировщиков места не нашлось.

Вячеслав Евсеев, руководитель архитектурно-планировочной мастерской УП «Минскградо»:
Памятник архитектуры сохраняется, он является ядром всей композиции. Вся остальная территория очень богата перепадами рельефа. Таким образом, имеются все возможности для организации очень интересных пространств.

# общество

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