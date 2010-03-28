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Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

28 марта 2010 15:11
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Всего за год его сотрудникам удалось создать уникальную экспозицию.

Здесь — и дело о «Краже яблок» 1903 года, и материалы о группе бриллиантовых мошенников.

Помимо спецоборудования, оружия, фальшивых денег и документов, нашлось место в музее и трехколесному ветерану сыска. Мотоцикл «Урал М-67» службу начинал в далеких 60-х, но и сейчас на ходу. 

Почти тысяча экспонатов рассказывает о работе правоохранителей за последние 90 лет.

Павел Жданович, директор гомельского областного музея боевой славы:
Приносили все — от фотографий до личных вещей. Семья сохранили не только вещи, но и легенды, связанные с этими предметами.

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

# общество # Фотофакт # Музеи

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