Фото. Единственный в Беларуси музей криминалистики открылся в Гомеле

Всего за год его сотрудникам удалось создать уникальную экспозицию.

Здесь — и дело о «Краже яблок» 1903 года, и материалы о группе бриллиантовых мошенников.

Помимо спецоборудования, оружия, фальшивых денег и документов, нашлось место в музее и трехколесному ветерану сыска. Мотоцикл «Урал М-67» службу начинал в далеких 60-х, но и сейчас на ходу.

Почти тысяча экспонатов рассказывает о работе правоохранителей за последние 90 лет.

Павел Жданович, директор гомельского областного музея боевой славы:

Приносили все — от фотографий до личных вещей. Семья сохранили не только вещи, но и легенды, связанные с этими предметами.