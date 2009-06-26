Спортивный праздник в Минске

27 июня с самого утра на проспекте Победителей стартует масштабный марафон. Площадка для соревнования по 30-ти видам спорта растянется на несколько километров.

С семи утра на проспекте перекроют движение. Красный свет машинам покажут на участке дороги от улицы Гвардейской до площади Свободы и на проспекте Машерова от Даумана до Победителей.

Сам же старт спортивного действа начнется в десять. Под фанфары и музыку от перекрестка проспекта Машерова с улицей Боглановича поедут сразу три пары гоночных автомобилей, картинги, мотоциклы и квадроциклы с девятью национальными флагами. Под звуки концертного и духового оркестров прозвучит «Гимн Спорту», выступят байкеры, десантируются парашютисты и вот начнется массовый детский забег на роликах. Между стартом до финишем — полтора километра.

Напротив Центра физвоспитания пройдут соревнования по стритболу и скоростному слалому. Возле Дворца спорта — у фонтана, в амфитеатре — выступят гимнасты, акробаты и мастера восточных единоборств. На зеленом газоне все желающие смогут поиграть в парковый волейбол и померяться силой в перетягивании каната.

Владимир Юспа, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь:

Соревнования будут проходить по 28 видам спорта. И безусловно, все жители столицы смогут увидеть самых лучших спортсменов, самые лучшие коллективы и безусловно тех олимпийских чемпионов, которые будут вручать награды победителям соревнований по волейболу, баскетболу, армреслингу.

На реке Свислочь будут состязаться мастера парусного спорта, гребле на байдарках и каноэ. В крытом катке, пройдет республиканский фестивать боевых искусств.

Дмитрий Шичко, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Будут представлены различные боевые единоборства: ушу, тайквандо, кикбоксинг... Выступят около трехсот человек.

Зеленая зона у гостиницы «Планета» завтра превратится в настоящую конюшню. На лошадях будут выступать воспитанники конно-спортивных школ Минской области. А по правую сторону пройдет спартакиада среди оздоровительных лагерей.

Ближе к полудню на проспекте начнется лыжероллерная эстафета, а у Дворца спорта несколькими минутами позже — соревнования «Мисс фитнес Беларуси».

Но, пожалуй, самым невероятным событием, станет первое в Беларуси шоу по фристайл мотокроссу. Мастерство на трехметровом трамплине продемонстрируют асы в трюках на 100-килограммовых мотоциклах. Среди них — мировые знаменитости. Такое белорусы могли видеть только по телевизору. Уже завтра мечта фанатов станет реальностью.

Финиширует физкультурно-спортивный праздник награждениями победителей и концертной программой у стелы «Минск — город-герой».

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Помимо спортивных мероприятий будет большая культурная программа. Это выступление наших белорусских артистов, творческих коллективов. Это участники Европфеста, это танцевальные коллективы, которые работают в современном молодежном направлении. Лучше один раз посмотреть, чем рассказывать.

В этом году физкультурно-спортивный праздник приурочили сразу к двум торжествам: Дню Независимости и ко Дню молодежи.