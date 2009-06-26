Бывшие работники госпредприятий смогут регистрироваться в качестве безработных

В Беларуси вводятся дополнительные меры социальной защиты граждан.

Они касаются учредителей и участников акционерных обществ, потерявших работу. Соответствующий указ подписал Глава государства.

Документ предоставит бывшим работникам госпредприятий возможность регистрироваться в качестве безработных. В службе занятости им помогут приобрести новую специальность, повысить квалификацию и устроиться на другую работу.

Кроме того, те, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты, смогут участвовать в оплачиваемых общественных работах, что поддержит их материально.

— Эта мера, кроме того, направлена на то, чтобы обеспечить сохранение трудовых коллективов. Ведь кризис приходит и уходит. Завтра начнется подъем экономики и потребуются кадры. А если отсутствуют кадры, тогда и подъем будет тяжелый. Поэтому, это не наше изобретение. Это мировая практика, направленная на то, чтобы поддержать содержание трудовых коллективов. Естественно, в рамках этих вещей, это будет существенной поддержкой для наших граждан, — пояснил Николай Кохонов, начальник главного управления политики занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.