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Спец-училище весёлых и находчивых

16 ноября 2007 17:54
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Сборная белорусской лиги КВН провела игру в могилёвском подростковом учреждении закрытого типа.

Его воспитанники - так называемые неблагополучные подростки от 14 до 18 лет. 130 мальчишек с криминальным прошлым сегодня доказали: они не безнадёжны, просто оступились.
Эти ребята - своего рода везунчики. За преступления попали не в колонию для малолетних, а в единственное в республике училище закрытого типа. Здесь и школьную программу навёрстывают, и специальность получают.
Маститые белорусские  КВН-щики перед игрой прогоняли номера. Они уже видели репетицию своих соперников, поэтому в остроте юмора команды спец-ПТУ не сомневались.

# общество

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