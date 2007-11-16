Спец-училище весёлых и находчивых

Сборная белорусской лиги КВН провела игру в могилёвском подростковом учреждении закрытого типа.

Его воспитанники - так называемые неблагополучные подростки от 14 до 18 лет. 130 мальчишек с криминальным прошлым сегодня доказали: они не безнадёжны, просто оступились.

Эти ребята - своего рода везунчики. За преступления попали не в колонию для малолетних, а в единственное в республике училище закрытого типа. Здесь и школьную программу навёрстывают, и специальность получают.

Маститые белорусские КВН-щики перед игрой прогоняли номера. Они уже видели репетицию своих соперников, поэтому в остроте юмора команды спец-ПТУ не сомневались.