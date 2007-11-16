С пристрастием к алкоголю необходимо бороться эффективнее

Беларуси планируют запретить продажу спиртных напитков и пива в радиусе 500 метров от мест проведения массовых мероприятий за два часа до их начала.

Такая норма содержится в законопроекте о внесении поправок в закон о массовых мероприятиях. Сегодня он принят в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания. В настоящее время продажа спиртного и пива запрещена только во время проведения массовых мероприятий.



Белорусских медиков и правоохранителей тревожит статистика последних лет. За пятилетие заболеваемость алкоголизмом возросла более чем в полтора раза, несовершеннолетних и женщин - вдвое. Возросло также число лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и состоящих на диспансерном учете. Учитывая глобальность и серьезность проблемы, специалисты предлагают ограничить продажу спиртного.

Ужесточение мер борьбы с алкоголизмом поможет также сократить число преступлений, совершенных в этом состоянии. Так, с начала года их количество уменьшилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Однако по своей сути большинство из них относятся к категории тяжких.

По данным ВОЗ, "зеленый змий" ежегодно уносит около 6 миллионов человеческих жизней. В связи с устойчивым и массовым характером проблемы во всем мире, экспертами Всемирной организации предложено изменить политику здравоохранения в этой области.