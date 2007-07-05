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Сочи принимает поздравления

05 июля 2007 15:10
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Национальный олимпийский комитет Беларуси направил поздравление в адрес Олимпийского комитета России в связи с победой Сочи.

"Решение 119-й сессии МОК - это успех всей России и всего народа. Это    подтверждение    правильной   спортивной    политики, проводимой российским государством в области развития олимпийского движения, физической культуры и спорта", - говорится в поздравлении. НОК  Беларуси  также выразил надежду на тесное  совместное сотрудничество  олимпийских комитетов двух  стран.

Для  Беларуси выгодно, что Олимпиада-2014 года пройдет  в  Сочи,
считают в Национальном Олимпийском комитете Беларуси. Российский город не так далеко от нас - отпадают визовые проблемы, решаются вопросы доставки участников. Помимо этого, наличие  в  черноморском городе белорусского  комплекса  "Красная  поляна"  значительно   упрощает подготовку  белорусских спортсменов.

# общество

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