Сочи принимает поздравления

Национальный олимпийский комитет Беларуси направил поздравление в адрес Олимпийского комитета России в связи с победой Сочи.

"Решение 119-й сессии МОК - это успех всей России и всего народа. Это подтверждение правильной спортивной политики, проводимой российским государством в области развития олимпийского движения, физической культуры и спорта", - говорится в поздравлении. НОК Беларуси также выразил надежду на тесное совместное сотрудничество олимпийских комитетов двух стран.

Для Беларуси выгодно, что Олимпиада-2014 года пройдет в Сочи,

считают в Национальном Олимпийском комитете Беларуси. Российский город не так далеко от нас - отпадают визовые проблемы, решаются вопросы доставки участников. Помимо этого, наличие в черноморском городе белорусского комплекса "Красная поляна" значительно упрощает подготовку белорусских спортсменов.

