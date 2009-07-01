«Смерть шпионам», или СМЕРШ (ВИДЕО)

Более полувека назад слова «Смерть шпионам», или СМЕРШ наводили ужас на бойцов Третьего рейха.

В годы Великой Отечественной советским военным контрразведчикам удалось воплотить этот лозунг в жизнь. Они нейтрализовали практически всю агентуру противника. «Переиграть» сотрудников «Смерша» удалось лишь Джеймсу Бонду, да и то в кино.

В реальности же коллеги из третьего рейха уже давно признали поражение. Великая Отечественая в первую очередь — война спецслужб. На ее примере поколения продолжают учиться и по сей день.

— Сегодня присутствуют не только ветераны ВОВ, но и ветераны контрразведки последующих поколений. Нам бы хотелось, чтобы праздник сегодня состоялся и те традиции продожали жить долгие годы, — говорит Алексей Захаров, начальник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь.

Чекист остается чекистом до конца — ветераны даже сегодня предпочитают молчать о секретах полувековой давности. Распознать немца по брошенному окурку или отпечатку сапога — у ссовцев подошву прибивали квадратными гвоздями — это лишь вершина айсберга. Главное оружие той войны — люди. Порой не только советские. Таких бойцов контрразведчики называли помощниками.

— Они из честных, способных граждан. И даже той страны. Мы и в Германии находили людей, которые помогали нам в работе, — рассказывает Владимир Иванов, бывший начальник особого отдела по белорусскому военному округу.

Но чаще, конечно, приходилось проявлять личные качества. Здесь играли роль не только боевые навыки. В некоторых случаях достаточно было просто назвать фамилию.

— У нас половина деревни с такой фамилией. Когда-то с братьями собирались узнать, откуда она произошла —так и не нашли ответа, — говорит Антон Убейволк, участник ВОВ, ветеран военной контрразведки.

О советской контрразведке еще долго ходили легенды. Все тот же Джеймс Бонд, видимо по привычке, продолжал побеждать СМЕРШ до середины шестидесятых. Хотя подразделение было расформировано сразу после войны — в сорок шестом году.