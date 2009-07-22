Двух подпольных миллионеров осудили в Могилевской области

Предприниматели из Бобруйска зарабатывали на жизнь неуплатой налогов.

43-летняя бобруйчанка продавала автозапчасти и стройматериалы. За год сумма ее доходов превысила три миллиарда рублей. Предпринимательница задолжала государству почти полмиллиарда налогов. Ее 49-летний коллега не уплатил около ста миллионов. Тем не менее, наказание мошенники понесут практически идентичное.

— Приговором суда женщина признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. Бобруйчанин признан виновным в уклонении от уплаты налогов и ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы. Приговоры вступили в законную силу, — Александр Шаройкин, начальник организационно-инспекторского отдела УДФР КГК по Могилёвской области.