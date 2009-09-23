Слет юных спасателей и пожарных

В этом году закрытие сезона в детском оздоровительном лагере «Зубренок» стало необычным для отдыхающих.

Здесь завершились 12-й республиканский и 7-й международный Слеты юных спасателей и пожарных.

Шесть дней вместе - но не в сражениях, пусть и спортивных, а скорее в единой упряжке. Сводные полевые учения - настоящая, недетская проверка на прочность. Совместными усилиями условно потушен не один пожар, спасена не одна потенциальная жертва: при падении вертолета, на завалах, на поверхности воды.

- Спорт для спасателя – это составная часть профессионализма, его компетентности. Если человек знает как действовать в экстремальной ситуации, но у него не хватает сил – он не полный профессионал, - говорит Энвер Бариев, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

- Интересны все этапы соревнований, особенно с участием международных команд – для нас это необычный и ценный опыт, - заявил Дэвид Тилли, руководитель американской команды.

Дружба дружбой, но только не в итоговом счете. До ничьей было далеко. Беларусь и Азербайджан сразу же опередили соперников. Впрочем, и на отборочных турах нашим ребятам приходится потеть вдвое больше: наши требования намного жестче, чем в Европе. Зато есть и результат - не только лидерство и дипломы, но и рекорд в стометровке.

Ребята получили не только бесценный опыт - в пожарно-спасательном ракурсе участники белорусского слета увидели дружбу народов. Жаль, что в таком составе им больше никогда не встретиться. Через год покорители стихии снова откроют для себя нашу страну, но это будут уже новые гости.