Могилев отмечает вековой юбилей Тель-Авива

Торжественное открытие праздника состоится на площади Звезд.

Здесь у стенда с видом израильской столицы желающие смогут сфотографироваться с «эффектом присутствия» на набережной средиземноморской метрополии.

В честь юбиляра в небо взметнутся 100 бело-голубых шаров. По улицам города пройдет «Троллейбус Тель-Авив». В нем будет звучать израильская музыка, а во время мини-экскурсии горожанам вручат сувениры.

Финалом торжеств станет праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей города на Днепре.

Праздник Тель-Авива в Могилеве проводится не случайно: ведь в прошлом веке много могилевчан эмигрировали в Израиль, а наш земляк Маркус Гакоген является одним из основателей города.