Скандал вокруг фильма «Царь»

Представители ряда православно-патриотических организаций выступили с осуждением вышедшего 4 ноября на киноэкраны фильма Павла Лунгина «Царь».

Глава Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович-Никшич, считая идеологическую концепцию фильма «разрушительной», потребовал «уважения к фигуре русского царя» и выразил сомнение в том, что митрополит Филипп был убит царским опричником. Накануне выхода картины в прокат хоругвеносцы даже провели уличную акцию, порвав постер фильма и проткнув его деревянным колом, сообщает «НГ-Религии».

Режиссер Николай Бурляев, в свою очередь, назвал фильм «полностью не соответствующим исторической правде» и выразил сожаление, что «режиссер великолепного фильма «Остров» пошел по ложному пути». «Принципиально неверно избрание Петра Мамонова на роль Ивана Грозного. Он даже отдаленно не подходит для данного образа, поскольку на лице Мамонова лежит печать той жизни, которую он провел как эстрадный рок-музыкант. Он больше похож не на царя, а на беззубого бомжа», – заявил Бурляев.