Восьмиклассник заминировал жилой дом

11 ноября в 17.47 на телефон 102 Борисовского РУВД с таксофона поступило сообщение от неизвестного, что в доме 25 по проспекту Революции заложена бомба.

По тревоге для оцепления было поднято 52 сотрудника РУВД, из дома эвакуировано 64 жильца.

Совершившего данное преступление задержали по горячим следам. Им оказался ученик 8 класса, осужденный в 2008 году по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) ч. 1 УК РБ к трем месяцам ареста.

Группой разминирования взрывное устройство не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) ч.2 УК РБ, сообщили ctv.by в отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.