Восьмиклассник заминировал жилой дом

По тревоге для оцепления было поднято 52 сотрудника РУВД, из дома эвакуировано 64 жильца.
Совершившего данное преступление задержали по горячим следам. Им оказался ученик 8 класса, осужденный в 2008 году по ст. 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) ч. 1 УК РБ к трем месяцам ареста.
Группой разминирования взрывное устройство не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье 340 (заведомо ложное сообщение об опасности) ч.2 УК РБ, сообщили ctv.by в отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.