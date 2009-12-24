Скандал! Американские спецслцжбы шесть лет были жертвами афериста

Несуществующими планами об атаках террористов агентов ЦРУ пугал владелец фирмы по производству компьютерных игр и программного обеспечения из Невады.

В 2003 году разведка заявила, что агенты «Аль-Каиды» разбросаны по всей стране, в ожидании закодированных приказов от своего руководства, которые должны поступить по телеканалу «Аль-Джазира».

В связи с угрозой терактов в это время были отменены рейсы из Великобритании и Франции. Всех чиновников предупредили о нападении, которое по своей дерзости и размаху могло конкурировать с взрывами башен-близнецов 11 сентября 2001 года, пишет издание Guardian. Эксперты говорили о том, что информация о готовящихся атаках террористов поступает из надежного источника. И вдруг все резко замолчали.

Шесть лет спустя было установлено, что ЦРУ было обмануто 56-летним Деннис Монтгомери, который утверждал, что у него есть программное обеспечение, которое может расшифровать тайный сигнал в видеоряде телеканала, которые содержат номера рейсов и координаты мест, на которые планируют нападения последователи Усамы бен Ладена.

ЦРУ отнеслось к информации серьезно и оно стало платить миллионы долларов за расшифровку тайных посланий. Именно в результате «разведки» Монтгомери администрация Буша повысила в декабре 2003 года уровень террористической угрозы до оранжевого – предпоследнего в шкале. Тогда же был отменен ряд транснациональных перелетов, которые упоминались в «закодированных посланиях».

Сотрудничество ЦРУ с Монтгомери продолжалось довольно долго. Все это время он получал многомиллионные контракты на проведение подобных исследований. Выяснить то, что это афера, помогли французские спецслужбы.

ЦРУ поняло, что их обвели вокруг пальца только через несколько лет. Монтгомери отказался показать, как он расшифровывал сигналы. В итоге он потребовал у разведки за свои услуги $100 млн, для улучшения программного обеспечения. ЦРУ также задалось вопросом, почему «Аль-Каида» не использовала электронную почту и Интернет, для связи со своими агентами. А изучение видеосигнала «Аль-Джазиры», проведенное программистами другой фирмы по заказу спецслужб США и Франции, доказало отсутствие каких-либо зашифрованных данных, сообщает GZT.RU.