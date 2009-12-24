Католики всего мира отмечают Рождественский сочельник

Для верующих это второй по значимости церковный праздник после Пасхи.

Сегодня соблюдается особо строгий пост, который заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В навечерие праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.

Богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово. Католики украшают свой дом. Рядом с наряженной елкой устраивается Рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа рядом с лежащим в Яслях младенцем Иисусом.

В минском Архикафедральном костеле Святая месса начнется в семь вечера на польском языке, а в 21.45 – на белорусском.