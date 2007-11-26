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Сегодня - Всемирный день информатизации

26 ноября 2007 08:46
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С появлением компьютерных систем открылись новые возможности использования информации во всех видах и отраслях человеческой деятельности. А по своему влиянию на нашу жизнь всемирную сеть Интернет можно сопоставить с наиболее значительными открытиями человечества. Этот процесс позволяет населению иметь свободный доступ, как к государственному, так и мировому информационному фонду. Отметим, что потенциальные возможности Беларуси в коммуникационной сфере весьма высоки.
# общество

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