Сегодня всемирный день борьбы с туберкулезом

Во всех регионах Беларуси пройдет Единый день здоровья. В больницах, школах и на предприятиях организуют обширную информационную кампанию. А в противотуберкулезных диспансерах каждый сможет пройти бесплатное обследование и получить консультацию специалистов.



Туберкулез остается непобежденной болезнью и представляет одну из важных социальных проблем. Объединить усилия по борьбе с этим опасным заболеванием призван совместный с ООН проект. В его рамках планируется оснастить медучреждения современным оборудованием и помочь наиболее уязвимым слоям населения.