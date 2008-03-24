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Сегодня всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта 2008 08:48
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Во всех регионах Беларуси пройдет Единый день здоровья. В больницах, школах и на предприятиях организуют обширную информационную кампанию. А в противотуберкулезных диспансерах каждый сможет пройти бесплатное обследование и получить консультацию специалистов.

Туберкулез остается непобежденной болезнью и представляет одну из важных социальных проблем. Объединить усилия по борьбе с этим опасным заболеванием призван совместный с ООН проект. В его рамках планируется оснастить медучреждения современным оборудованием и помочь наиболее уязвимым слоям населения.
# общество

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