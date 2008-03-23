Католики отмечают самый главный христианский праздник - Воскресение Христово

В Минске празднование началось накануне - сразу после захода солнца.

Всю ночь Архикафедральный костел Девы Марии был заполнен верующими. Самые стойкие были на службе до утра, чтобы молитвенно настроиться на встречу Воскресшего Христа и совершить процессию Воскресения. Она началась у Гроба Господня (места, которое есть в каждом католическом приходе). Затем верующие прошли крестным ходом по площади Свободы и улице Интернациональной. Пасху по праву именуют праздником праздников. Христиане верят, что в этот день Иисус Христос избавил человечество от вечной смерти и открыл дорогу в Царство Небесное.

Символ пасхального праздника - крашеное яйцо. Оно напоминает о крови, пролитой на Кресте Иисус и символизирует начало новой жизни. Обычай красить яйца распространен повсюду. Он появился еще в 1 веке от Рождества. Сегодня их освятил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Вслед за этим верующие идут домой, чтобы разговеться пасхальной едой.

С великим праздником христиан Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. "Воскресение Христово - главный символ духовного возрождения и обновления", - отмечается в послании главы государства. "Пасха напоминает о высоком предназначении человека, вдохновляет на созидательный труд, нравственное совершенствование, призывает неустанно служить ближним, помогать больным и нуждающимся". Александр Лукашенко пожелал празднующим в этот день Пасху белорусам, чтобы эти прекрасные весенние дни согрели теплом и взаимопониманием семьи, озарили сердца немеркнущим духовным светом.



Папа Римский Бенедикт ΧVΙ совершил богослужение в честь Воскресения Христова в соборе святого Петра в Ватикане. Глава католической церкви по традиции крестил семь человек из разных стран. Днем Бенедикт ΧVΙ отслужил мессу на площади святого Петра и выступил с традиционным благословением "Городу и миру".

