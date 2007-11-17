Сегодня - Международный день студентов

Он был учрежден в Лондоне в 1941 году на встрече студентов из стран, боровшихся против фашизма.

Сегодня, по прошествии почти 70 лет, этот день уже утратил свой политический оттенок и стал праздником всей студенческой молодежи. К слову сегодня в Беларуси день студентов отмечают 400 тысяч молодых людей.



До начала зимней сессии остается чуть больше месяца. Однако в библиотеках сегодня сидят только самые ответственные студенты. Большинство же забыло о "хвостах", зачетах и экзаменах. Какие книги, когда Международный день студента!



Для некоторых студентов даже праздник проходит на конкурсной основе. Лучшая хореография и лучший вокал - лишь некоторые номинации фестиваля студенческого творчества. Среди участников, как ни странно, много студентов из технических и технологических ВУЗов. Болельщики в зале - сокурсники. В судейском жюри - собственные преподаватели.



"Студак", "электрон" и "лаба" - у этих людей свой сленг и своя терминология. Сегодня в стране около 400 тысяч человек носят в кармане студенческий билет. Мечта стать космонавтом - осталась в детстве. У современных студентов - интерес к IT-технологиям. К радости специалистов - наконец растет спрос и на инженерные специальности.

