С начала апреля и до конца мая в Беларуси вводятся жёсткие ограничения на любительский лов рыбы

Рыба пошла на нерест. В этот период промысловый лов полностью запрещается.

Поседеть на берегу водоема можно только с одной удочкой и одним крючком или спиннингом и только в светлое время суток. Нарушение установленных правил чревато большими штрафами.

Виктор Калиновский, начальник Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В связи с тем, что зима, просто говоря, затянулась, в местах, связанных особенно с северными частями республики, где ещё на озёрах стоит ледостав, с первого апреля лов рыбы со льда запрещён. Так как это приравнивается к лову рыбы с воды. А данный способ запрещен правилами рыболовства и ведения рыбного хозяйства. В соответствие с законодательством, за нарушение наступает ответственность в размере от 10 до 50 базовых величин.