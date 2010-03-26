Дом культуры ждет реконструкции уже 20 лет

Обещание провести здесь реконструкцию уже кануло в лету.

Вместо строительных работ - домик для строительного мусора. Прохожих такая картина трогает за живое:

Это же наша история. Надо его обязательно привести в порядок. А то неизвестно на что похож.

Похоже, что восстановить былую славу дворцу пока и не пытаются. О ней сейчас напоминают лишь коринфские колонны. Вместо рабочих в окнах - дыры. Но некоторые ещё питают надежды на недолгий антракт:

Мы же его охраняем, что бы никто особенно не ходил здесь. Что-то там делается.

Колонны и балюстрады уже не украшают, а напоминают минчанам о былом:

Здесь были фильмы, которые нигде не шли. Здесь были кружки, здесь было очень весело и очень хорошо!