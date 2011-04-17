С. Кизима: ООН — это очень неэффективная и слабая организация, ей постоянно выкручивают руки

На неделе еврофункционеры из Парламентской ассамблеи Совета Европы выбирали кому же сочувствовать: пострадавшим в минском теракте или белорусской оппозиции. Выбор не удивил. ПАСЕ и приглашённых туда представителей оппозиции больше заботили экономические санкции против Беларуси, чем горе целого народа.

Степень сочувствия измеряли и в Совете безопасности ООН. Содеянное в Минске они осудили, играя словами. Получилось двусмысленно — предполагаемый теракт. Может, по аналогии, и в США, и в Великобритании, и в России были предполагаемые теракты?

На эти и другие темы программа «Картина мира» говорим с заведующим кафедры международных отношениq Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергеем Кизимой.

На этой неделе дали о себе знать и ПАСЕ, и Совбез, причем? последний теракт в Минске осудил, но с достаточно двусмысленной формулировкой.

Сергей Кизима: Это высшая стадия цинизма — предполагаемый теракт, предполагаемые убитые, предполагаемые две сотни раненых, предполагаемые страдающие родственники. То есть, не по факту, что произошёл теракт, а предполагаемо. Вместо непосредственных ярких и сильных эмоций: «Сочувствуем, понимаем, осуждаем зверей, которые это сделали», мы слышим «предполагаемый». А может быть, сами так развлекаемся, может, у вас принято своих граждан сотнями убивать. Сейчас эти циничные статьи о событиях в Беларуси, если посмотреть на международных форумах, сопровождаются вполне понимающими комментариями: нельзя так. Это не по-людски, не по-человечески, вы просто преследуете свои геополитические интересы и вам плевать, что там есть люди, у которых своё горе, которым нужно сострадать, если мы себя уважаем, как цивилизованное европейское или американское государство.

Почему они так долго принимали этот документ, это решение? По сути, его приняли 13 числа — два дня прошло.

Сергей Кизима: Все эти дни после террористического акта у них была страшнейшая головная боль, и у ЕС, и у США: а вдруг это сделали те люди, с которыми мы ручкались в приёмных, приглашали, сажали на диванчики. Вот, чего они боялись больше всего. Естественно, в этой ситуации нужно побыстрее свалить на кого-то другого.

Получается, что ООН с каждым годом становится всё более формальной организацией.

Сергей Кизима: ООН — это очень неэффективная организация, очень слабая организация. Ей постоянно выкручивают руки, заставляют делать всё, что угодно. Если взять ту же историю с якобы белорусскими наёмниками, про которых якобы кто-то в ООН сказал. Теперь выясняется, что никто этого не говорил - ООН это приписали. Но мы не видим стремительных опровержений — ООН, в принципе, и не заметила, что ей приписали те слова, которых она не произносила.

Белорусский МИД заявил, что представитель ООН американскому журналисту заявил, что он не владеет информацией о том, присутствуют ли какие-то наёмники из Беларуси в Ливии. Но журналист Associated Press решил это трактовать по-своему.

Сергей Кизима: Сам факт: журналист соврал, а представителю ООН даже не интересно, что его слова оболгали, пока его напрямую об этом не спросили. А за три дня из его слов раздули нечто другое, чем манипулируют, чтобы опорочить Беларусь. Такая работа, к сожалению, часто бывает у ООНовских чиновников.

На этой неделе ещё и ПАСЕ думала кому больше сочувствовать: нашим пострадавшим или оппозиции.

Сергей Кизима: Им хочется как-то нас достать каким-то образом, заставить нас делать что-то, что бы им хотелось. Хочется убедить, что у нас не суверенитет, а мягкий суверенитет. У нас должно быть мягко, а у них должна быть твёрдая политическая воля. Мы должны говорит «Yes, sir!» и выполнять всё, что нам скажут. А мы не хотим. У нас есть своё государство, своя земля, свои люди. Мы хотим жить, как нам нравится, и нам неинтересно, что по этому поводу думают в Брюсселе, в Вашингтоне. Пусть себе мечтают, пусть думают. Будем жить так, как мы хотим.

Казалось бы, что оппозиция — это тоже белорусы.

Сергей Кизима: Одно дело белорусы, другое — люди, которые трансформировались в прожжённых политиканов. Которые думают о капитале, о политическом капитале, о финансовом, о том, пригласят ли в следующий раз в Брюссель в качестве эксперта. Там же всё ясно: если скажут что-то хорошее, в следующий раз не пригласят — накрылись деньги, накрылись гранты. Придётся честно работать, а некоторые уже забыли, что это такое.

В данном контексте как реагировать на все заявления ПАСЕ, Совета безопасности?

Сергей Кизима: Реагировать достаточно просто: мы ещё раз полностью осознали, где у нас есть друзья, посмотрели чьи соболезнования, кто сразу же предложил помощь, кто прислал своих специалистов. Тот же самый Израиль помог, Великобритания помогла, Россия на всех уровнях власти ярчайшие соболезнования выразила, видно, что люди шокированы, люди потрясены. Та же Финляндия, соседи все наши не остались в стороне. Мы поняли по их словам, по их заявлениям, что они нам сочувствуют, что им людей жалко наших. Теперь мы знаем фактически, кто есть наши друзья, кто может нашими друзьями стать, а с кем дружить никогда не получится, потому что они не хотят дружить, а хотят командовать.