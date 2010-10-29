Футбол. Легенда футбола Диего Марадона готовится отметить 50-летие

Аргентинец, который в мире спорта считается противоречивой личностью, свой полувековой юбилей отпразднует 30 октября.

С одной стороны, кумир миллионов добился выдающихся успехов на футбольных полях Европы и мира. Он привел сборную своей страны к чемпионскому званию на мундиале в Мексике в 1986 году и итальянский клуб «Наполи» – к еврокубковому триумфу в 1989.

С другой стороны, после ухода из большого спорта, Марадона боролся с наркоманией, тучностью и алкоголизмом. Его имя ассоциируется со скандалами и коррупцией.

В ноябре 2008 Диего возглавил национальную сборную Аргентины. На турнире в ЮАР под его руководством южноамериканцы дошли четвертьфинала, где уступили со счетом 0:4 Германии. На этом тренерская карьера в сборной для Марадоны закончилась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».