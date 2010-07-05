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С 1 августа в Минске появится социальное такси

05 июля 2010 11:58
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Услугу по льготным тарифам будут предоставлять инвалидам-колясочникам.

Машины оборудуют специальным электроподъемником и креплениями. Пока речь идет о двух маршрутках, но если будет спрос, количество машин увеличат. Заявку на услугу инвалиды могут оставить в территориальном центре социального обслуживания населения.

В ближайшее время столичная власть намерена решить и жилищный вопрос инвалидов-колясочников. Сегодня более ста из них живут в домах без пандусов и даже лифтов. Инвалидам предложат обменять такие квартиры на специально приспособленные. А в следующем году планируется построить целый дом с безбарьерной средой.

Наталья Проскурова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня вопрос обмена квартиры решен для двух инвалидов. И еще 24 человека изъявило желание обменять свою квартиру на жилье, более обустроенное для них. Но здесь есть нюанс. Если инвалид хочет обменять квартиру и живет не один, то здесь понадобится согласие всех членов его семьи.

# общество

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