Рыбак рыбака победит издалека

На Минском море 50 лучших рыбаков соревновались за звание чемпиона Беларуси по спортивной ловле на мормышку.

К своему любимому делу они пристрастились раньше, чем начали ходить. Рыболовный стаж некоторых участников чемпионата — полвека. Есть и такие, в ком талант заложен генетически. К примеру, у родственника знаменитого полководца, Николая Щорса, одним словом, все не как у людей. Он и в перчатках ловит, и ледокольный бур рыбака давно покрылся ржавчиной. Но ему, призеру чемпионата мира, как говорится, виднее.

У сына известного писателя Василия Быкова рассказы — не больше 20 страниц. Усидчив он только возле лунки.

Прикормка у каждого своя. Одни заманивают на крючок мотылем, а окуням и лещам — шоколад с ванилью подавай. Плотва, оказывается, самая осторожная и трезвомыслящая. Ее остается только дурманить. Вот и думай после этого — какая рыба водится в наших краях. С ней разговор бывает длинный. И со стартового свистка ответы на наши вопросы закончились.

В правилах спортивной рыбалки больше «можно» чем «нельзя». Очки можно набрать рыбой любых размеров, лишь бы из в лунки вылезла. Рекорд прошлого чемпионата — килограммовый лещ. Нельзя — засиживаться. Здесь каждая минута дорога. Да и замерзнуть недолго.

При взгляде на эту рыболовную феерию возникает резонный вопрос: а как же им не страшно? Оказывается, нога рыбака спокойно может ступать на лед, когда толщина его достигает 10 сантиметров. 20 см — и замерзшая водная гладь выдержит легковой автомобиль. 40 см — и лед не тронется, даже если на него встанет фура. Это хорошо видно даже по лунке. Так что беспокоиться за 50 участников чемпионата не стоит.