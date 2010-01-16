Школьная экономика: ученики Малориты получают собственную зарплату

В обычной районной школе, в которой учится более пятисот человек, каждый может заработать собственные деньги. За свои кровные ездят на экскурсии, делают покупки и ремонт в школе.

У кабинета директора сегодня очередь. Старшеклассникам выдают зарплату. Все по-взрослому: ведомости, подпись и деньги лично в руки.

Евгения Ковалева, ученица Малоритской средней школы №2:

140 тысяч — очень приятно заработать собственные деньги. И мы с девочками, с которыми работаем вместе, собираемся поехать в Кобрин в аквапарк.

Александр Агарков, заместитель директора Малоритской средней школы №2:

Весь расчет денет идет через бухгалтерию центра занятости. Чем больше стоимость работы — тем больше и зарплата.

Первые деньги малоритские школьники зарабатывают в школьных мастерских. В свободное время производственные бригады прошивают километры ткани.

Екатерина Ойович, ученица Малоритской средней школы №2:

Швейные машинки редко простаивают. Приходят и учителя шить, и школьники.

Для кого-то это — остатки производства, но из ненужной ветоши шьют настоящие произведения искусства: подушки, прихваты и рукавицы. Кстати, школьное швейное производство начиналось именно с рукавиц. А сегодня старшеклассники освоили более 180 изделий. Но на традиционный элемент рабочей спецодежды по-прежнему особый спрос.

Валентина Гойко, руководитель производственной бригады:

Есть производства, есть фермы, где нужны рукавицы, МСО, ПМК — это организации, которые у нас их покупают.

В соседней мастерской тоже кипит работа. Грабли, лопаты и другой инвентарь — дело рук малоритских школьников. Даже парты здесь собственного производства.

Сергей Нестерук, ученик Малоритской СШ №2:

Очень приятно приходить в кабинет и понимать, что принимал участие в сборке такой мебели.

О школьных мастерах знают далеко за пределами родной альма матер. В школьном магазине всегда многолюдно. Школа обеспечивает постельными комплектами больницы и детские сады области.

Светлана Лысенко, заведующий Малоритским ясли-садом:

Очень эстетично, красиво, красочно. Детям приятно.

Перенимать опыт школьных прибыльных мастерских приезжают учителя со всей республики. А малоритские ребятишки учатся не только зарабатывать деньги, но уже и знают им цену.