Руководители стройпредприятий Минска будут нести персональную ответственность за факты гибели на производстве

В Мингорисполкоме сегодня подвели итоги работы по охране труда за пятилетку и утвердили план мероприятий по улучшению условий и охраны труда на ближайшие пять лет.

Руководители строительных предприятий Минска, независимо от формы собственности, будут нести персональную ответственность за факты гибели людей на производстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, несмотря на положительную динамику, в этом году в Минске при несчастных случаях на производстве погибли 33 человека. Самая большая беда — это пьянство на рабочем месте. Принято решение усилить контроль и рассмотреть новые предложения.

Юрий Педченец, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На заседании Мингорисполкома было дано поручение о рассмотрении вопроса использования в Минске передвижных лабораторий по принципу действующих наркологических лабораторий по вопросу, касающегося алкоголизма, на строительных организациях в первую очередь.