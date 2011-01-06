Для гостей Рождественского хоккейного турнира проводят экскурсии по Минску

У австрийской сборной сегодня ни одного тайм-аута в свободное время.

Утром команда посетила культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», а затем отправилась в настоящее турне по столице: Троицкое предместье, старый город, вокзал, проспект Независимости, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Путешествовали игроки много. Поездка заняла около двух часов. И хоть пешком прогуляться команде так и не удалось, впечатлений о Минске осталось много.

Михаэль Гюнтнер, защитник австрийской сборной по хоккею:

Я уже в восьмой раз в Минске. И каждый раз мне нравится здесь, каждый раз я вижу новые здания, город преображается. У вас очень хорошие, открытые люди. Но больше всего впечатляет архитектура: проспект Независимости, «Минск-Арена».

Ян Черлинский, нападающий австрийской сборной по хоккею:

Потрясающе красивый город ваша столица. Я счастлив здесь быть, счастлив здесь играть. Организация турнира на высоте. Очень хорошо здесь провожу время. Спасибо.