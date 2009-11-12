РПЦ может прекратить диалог с лютеранами Германии из-за женщины

Русская православная церковь готова прекратить диалог с Евангелическо-лютеранской церковью в Германии.

«После того, как главой Евангелическо-лютеранской церкви в Германии стала женщина-епископ Марго Кессман, продолжение диалога Русской православной церкви с этой Церковью в том виде, в каком оно было до сих пор, стало невозможным», - заявил глава службы коммуникации Отдела внешних церковных связей священник Георгий Завершинский. Он напомнил, что «Церковь, согласно церковным канонам, никак не может возглавлять женщина, точно так же как она не может быть посвящена в сан священника или епископа».

«Здесь возникает много вопросов и протокольного характера. «Когда Церковь возглавила женщина, получается, что обращаться к ней именно как к главе Церкви предстоятель Русской православной церкви более не сможет», — сказал отец Георгий. В то же время он добавил, что диалог Русской церкви с ЕЛЦГ станет невозможен именно в том виде, в каком он развивался на протяжении последних 50 лет, отмечает «Интерфакс-Религия».

Как CTV.BY сообщал ранее, разведенная 51-летняя мать четырех дочерей М.Кессманн была избрана главой Евангелическо-лютеранской церкви в Германии, объединяющей более 20 лютеранских и реформатских Церквей, на Синоде 28 октября.