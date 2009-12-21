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Россия на время осталась без Деда Мороза

21 декабря 2009 20:58
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Главный новогодний персонаж оставил Великий Устюг и приехал в гости к белорусским детям. В белорусской столице он посетил детский дом и открыл серию новогодних торжеств [7 фото]

«Елка мэра Москвы» – традиционный детский праздник во всех «Домах Москвы» за рубежом. Минск стал двадцатым остановочным пунктом в новогоднем маршруте. Российский Дед мороз уже побывал в Германии, Франции, Венгрии, Латвии.

Российский Дед Мороз:
– У детей очень хорошие мечты и желания. Кто-то просит здоровья бабушке, кто-то просит вернуть маму, кто-то просит счастья и мира. И поверьте мне, таких писем очень много.

# общество # Фотофакт

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