Россия на время осталась без Деда Мороза

Главный новогодний персонаж оставил Великий Устюг и приехал в гости к белорусским детям. В белорусской столице он посетил детский дом и открыл серию новогодних торжеств [7 фото]

«Елка мэра Москвы» – традиционный детский праздник во всех «Домах Москвы» за рубежом. Минск стал двадцатым остановочным пунктом в новогоднем маршруте. Российский Дед мороз уже побывал в Германии, Франции, Венгрии, Латвии.

Российский Дед Мороз:

– У детей очень хорошие мечты и желания. Кто-то просит здоровья бабушке, кто-то просит вернуть маму, кто-то просит счастья и мира. И поверьте мне, таких писем очень много.