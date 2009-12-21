22 декабря японцы подарят медоборудование Брагинской центральной районной больнице

На церемонии будут присутствовать г-н Мацудзаки Киёси, Временный Поверенный в делах Японии в Республике Беларусь, Ханда Михо, атташе Посольства Японии в Республике Беларусь.

Посольство Японии в Республике Беларусь реализует программу Правительства Японии «Грантовая помощь для проектов по безопасности населения. С 2004 года в Беларуси реализовано уже 10 проектов и еще 4 находятся в процессе реализации.

В рамках Программы было закуплено современное медицинское оборудование больницам, находящимся на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях (Гомельская и Могилевская области) на общую сумму 1 066 561 доллар США, сообщила пресс-служба посольства Японии в Беларуси.