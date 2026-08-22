Старинный обряд «Дажынкі» воссоздали в музее народной архитектуры и быта

Традиционно праздником урожая становится Третий Спас, он же Хлебный, православные верующие встретят его уже скоро. К этому дню пекут караваи из нового зерна и освящают колосья. А музей народной архитектуры и быта готов порадовать любителей древней культуры. Здесь воссоздали старинный обряд «Дажынкі», который символизирует завершение жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости музея увидели увлекательную реконструкцию самого обряда, поучаствовали в традиционных белорусских танцах и играх. Желающие смогли попробовать свои силы в мастер-классе по уборке урожая серпами. Все действия обряда достоверные, они основаны на этнографических исследованиях и полностью повторяют традиции предков.

Евгения Мельник:

Приехали мы вообще из Москвы. Прочитала я в интернете о том, что есть такой прекрасный парк этнический. И мы заехали по пути обратно. Решили быстренько проскочить и попали на такой праздник.

Алиса Ягатицкая, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Жнейки, девушки, которые занимались жнивом, собирались на поле, дожинали последние колоски и несколько обязательно оставляли на поле. Эти колоски, которые оставлялись, назывались «бородой». В конце, когда уже была закончена вся работа, одной девушке, которую выбирали, надевали этот венок на голову и давали последний сноп жита. Она его торжественно относила хозяину.