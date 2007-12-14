Птичьему гриппу нет дороги в Беларусь

В Беларуси подготовлен проект комплексного плана по профилактике птичьего гриппа на 2008 год.

В ближайшее время документ будет представлен на утверждение в правительство. Дополнительных мер защиты вводить не предполагается. Запланированы весенняя и осенняя вакцинация домашней птицы, а также региональные учения и мероприятия по усилению ветеринарного контроля. Как и в прошлые годы, будет проводиться мониторинг состояния диких перелетных птиц в период их миграции через территорию Беларуси.

В настоящее время на всех таможенных пунктах пропуска организована проверка грузов, ввозимых в Беларусь. Фактов нарушений не выявлено. Что касается реализации мяса птицы, то вся продукция отечественных птицефабрик продается только в заводской упаковке.