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Птичьему гриппу нет дороги в Беларусь

14 декабря 2007 11:51
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В Беларуси подготовлен проект комплексного плана по профилактике птичьего гриппа на 2008 год.

В ближайшее время документ будет представлен на утверждение в правительство. Дополнительных мер защиты вводить не предполагается. Запланированы весенняя и осенняя вакцинация домашней птицы, а также региональные учения и мероприятия по усилению ветеринарного контроля. Как и в прошлые годы, будет проводиться мониторинг состояния диких перелетных птиц в период их миграции через территорию Беларуси.

В настоящее время на всех таможенных пунктах пропуска организована проверка грузов, ввозимых в Беларусь. Фактов нарушений не выявлено. Что касается реализации мяса птицы, то вся продукция отечественных птицефабрик продается только в заводской упаковке.

# общество

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