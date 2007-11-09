С 21 декабря 2007 года сразу 9 стран вступают в Шенгенское Соглашение

К странам-участникам Соглашения присоединятся Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Мальта, Эстония, Латвия и Литва.

Туристам - негражданам Европейского союза путешествовать по объединенной Европе одновременно станет и проще, и сложнее. Такое неоднозначное отношение к "Шенгену" из-за того, что процедура получения визы "открытых европейских границ" теперь будет жестче, а цена - выше.

Почти все страны в списке наиболее популярных зарубежных туристических маршрутов белорусов. Всего 5 евро - за однократную визу в Польшу или Литву, - такая цена доступна массовому туристу. Но кто "не постоит за ценой" многократной прежней в 12 раз?

Эстония уже заявила, что повышает пошлину въездную визу до 60 евро. Тем не менее, белорусские туроператоры предполагают, что подорожание виз не приведет к существенной потере ими своих клиентов.



Польша пока не заявила о стоимости "шенгенской" визы, которую будет выдавать посольство этой страны. Стоимость шенгенской визы в 60 евро считается не обязательной, но рекомендуемой ценой. Все-таки в страны живут в едином союзе.

Можно предположить, что поляки стараются очень взвешенно подойти к решению этого визового вопроса. И, во всяком случае, уверяют в польском посольстве, на Рождество и Новый год белорусы все еще получают визы по прежней цене.

