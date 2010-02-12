Белорусский летчик, член экипажа ИЛ-76, задержанного в Таиланде, уже летит на Родину

Об этом заявил МИД нашей страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что процедура освобождения нашего земляка завершена полностью и назвали решение тайских властей справедливым и гуманным, как с точки зрения международных правовых документов, так и общечеловеческой логики.

Андрей Попов, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Министерство иностранных дел с удовлетворением восприняло решение тайских властей об освобождении членов экипажа самолета ИЛ-76, включая белорусского гражданина. МИД Беларуси неоднократно ходатайствовал об этом перед властями Таиланда. В течение последних нескольких дней в таиланде находился консул Республики Беларусь во Вьетнаме, который оказывал всю необходимую консульско-правовую помощь гражданину Беларуси.

Экипаж ИЛ-76 был задержан 12 декабря минувшего года. Тогда же всем пяти летчикам — четырем гражданам Казахстана и белорусу Михаилу Петухову — были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и сообщении заведомо ложных сведений о характере груза. Пилотам грозило наказание вплоть до смертной казни. Но по решению тайских властей летчиков всё же экстрадируют на Родину.