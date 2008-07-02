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Праздничные мероприятия с самого утра начнутся завтра по всей Беларуси

02 июля 2008 18:28
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Безусловно, центральной и наиболее зрелищной частью Дня Независимости станет военный парад у стелы "Минск-город-герой".

По традиции на нем выступит Александр Лукашенко. После парада начнется спортивно-молодежное шествие. Апафеозом же Дня Независимости станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.

Сценарий празднования Дня Независимости традиционен. В 10 утра возле памятника Победы начинается официальная часть -  церемония возложения венков. В 11 часов праздник продолжится у стелы "Минск – город  герой". 20 парадных расчетов и более 2 тысяч военнослужащих примут участие в военном параде.  Завершится действо, полюбившимся публике, плац-концертом роты почетного караула.

Зато чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" будут не только  солдаты и курсанты, но и физкультурники и молодежь. В 12 часов  эстафету от военных примут спортсмены.  На пересечении проспектов Машерова и Победителей  состоится спортивно-молодежное шествие.  Профессиональные спортсмены и юные любители сольются воедино и продемонстрируют целый спектакль. Это 5 задуманных эпизодов с прологом и эпилогом. Организаторы обещают необычное шоу.

Отмечать главный праздник страны будут во всех районах столицы. В каждом сквере, парке, на каждой открытой площадке столицы будут проходить массовые гуляния. А в центре в 13 часов на площадке у Дворца спорта стартует концерт "Беларусь моя милая".  Кульминацией празднования Дня независимости станет гала-концерт "Мы – белорусы!" Это почти три тысячи исполнителей в режиме нон-стоп почти до утра. В программе – звезды  белорусской и российской эстрады, артисты хип-хопа, лучшие ди-джеи страны. Начало музыкальной феерии в 21:00 у стелы "Минск - город герой! "

Около 23:00 режим нон-стоп все-таки на несколько минут приостановит всереспубликанская  акция "Споем Гимн вместе". Вся  десятимиллионная страна одновременно будет петь главную песню республики. И на последних аккордах небо украсят сотни зарядов праздничного салюта.

# общество

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