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Гомель отметил 865-ый день рождения

09 сентября 2007 16:00
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Программа юбилейных празднований едва уложилась в два дня, концертные программы прошли на 20 сценических площадках. Ко дню города в Гомеле открыт Новый Кукольный театр, а по новой линии, которая связала сразу несколько спальных микрорайонов с центром города, пошел первый троллейбус.
На набережной реки Сож появился "Лодочник". Это скульптурная композиция, посвящена основателю Гомеля. А жители микрорайона "Клёнковский" получили в подарок уникальное гидросооружение. Каскад озёр обещает стать излюбленным местом отдыха гомельчан.
# общество

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