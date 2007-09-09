Гомель отметил 865-ый день рождения

Программа юбилейных празднований едва уложилась в два дня, концертные программы прошли на 20 сценических площадках. Ко дню города в Гомеле открыт Новый Кукольный театр, а по новой линии, которая связала сразу несколько спальных микрорайонов с центром города, пошел первый троллейбус.

На набережной реки Сож появился "Лодочник". Это скульптурная композиция, посвящена основателю Гомеля. А жители микрорайона "Клёнковский" получили в подарок уникальное гидросооружение. Каскад озёр обещает стать излюбленным местом отдыха гомельчан.

