Мансарды возвращаются

Минские коммунальщики и архитекторы пришли к выводу, что строительство мансардных этажей наиболее подходящая возможность дать вторую жизнь столичным хрущевкам.

Кварталы столичных хрущевок обретут европейский облик. Архитекторы и коммунальщики пришли к выводу - по всем показателям самый эффективный способ их реставрации - мансардное строительство.



Пенсионер Николай Юдин с коммунальщками соглашается. В его доме по улице Гвардейской мансардный этаж появился не так давно. Но положительный эффект уже ощутим.

Впрочем, надстройка мансардного этажа нравится не всем жильцам. Многие опасаются - выдержат ли хрущевки. Специалисты проблему исследовали. Утверждают, что наши пятиэтажки построены на века. Дело в энергоэффективности. В хрущевках нужно латать стыки, менять крышу и коммуникации.

Все это можно сделать за счет мансардного строительства. Главное правильно выбрать его методику.



На будущее столичные коммунальщики планируют разработать поквартальную программу реабилитации столичных хрущевок. Это, считают они, позволит и городскую архитектуру преобразить и дополнительное жилье построить.

