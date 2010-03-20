Последние часы зимы: ровно в 19.22 в свои права вступит весна

День по длительности сравняется с ночью.

Во многих странах 20 марта считается великим праздником. Например, в мусульманском мире отмечают Навруз — праздник, символизирующий вечное обновление жизни. Кстати, в день весеннего равноденствия можно предсказывать, каким будет лето. Ветреная погода — тёплым, снег — сухим, а если ночь ясная — то ждать частых гроз.

Вместе с астрономической весной в Беларусь пришло и тепло. Сегодня днём столбик термометра в столице показал +10. Снег стал интенсивно таять, по дорогам и тротуарам потекли ручьи. И до большой воды осталось совсем немного. Вот-вот в долинах рек начнётся паводок.

Русло Нёмана практически очистилось ото льда. А вот на Припяти, хоть она и южнее, по-прежнему сохраняется ледостав. Учёные и спасатели уже определили потенциально-опасные районы. Одна из традиционных зон, подверженных затоплению — Полесская низменность. Вся необходимая подготовка в связи с приближением паводков в стране уже проведена.