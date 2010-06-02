После жалобы в межведомственную рабочую группу в деревне Веккер Могилевского района появится вода

Из-за загрязнения колодцев грунтовыми водами страдает целая деревня. Такое сообщение поступило на горячую линию специально созданной межведомственной рабочей группы в Могилёвской области.

Любовь Ивановна в деревне Веккер живёт с самого рождения. Говорит, вода из здешних колодцев всегда была вкусной. Её можно было сравнить с водой из минеральных источников знаменитых Ессентуков. В деревню приезжали со всей округи.

Все изменилось после прошлогодних ливней. Колодцы подтопило грунтовыми водами. С тех пор воду из них берут только для экспертиз.

Татьяна Шуплецова, врач-гигиенист Могилёвского зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Количество нитратов в колодцах было превышено.

Настоящую цену воде жители деревни Веккер знают не понаслышке. Ведь колодцем они не пользуются даже для поливки огорода. Приходится сооружать целые конструкции для сбора хотя бы дождевой воды. Этой зимой, когда заканчивались припасы воды, вспоминают сельчане, приходилось даже снег топить.

Местные власти обещали к концу этого года в деревню провести водопровод. Но жители в это верят уже с трудом. Ведь за год даже организованный подвоз воды в деревню никто обеспечить не смог. В райисполкоме говорят - не было заявки.

Валентин Соловей, председатель Могилёвского районного Совета депутатов (бывший председатель Буйничского сельского совета):

Вопрос не стоял. Люди молчали.

Получилось как в детском стихотворении - пока жители молчали, в кабинетах местных чиновников лишь ногой качали.

Елена Михаленко, член межведомственной рабочей группы по Могилёвской области:

Этот случай вопиющего безразличия к людям этого населённого пункта. Водоснабжение - это одна из составляющих жизнеобеспечения людей в деревне. И оставить их без воды - это просто безобразие со стороны органов местной власти.

Теперь водный вопрос деревни Веккер будет решаться на другом уровне. По данному факту проведут разбирательство. А в селе в ближайшее время заработает строительная техника. Здесь все-таки начнут класть долгожданный водопровод. Ведь лето обещает быть на редкость жарким.