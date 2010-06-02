МИД и Минфин Германии до сих пор не соглашаются, что «Озаричи» был концентрационным лагерем

Минюст Беларуси продолжает настаивать на том, чтобы ФРГ признала лагерь «Озаричи» концентрационным. Немецкие власти пока только признают, что узникам «Озаричей» пришлось пережить огромные страдания, а вечными пленниками лагеря стали более 20 тысяч мирных жителей.

Лагерь в Озаричах – одна из трагических вех в летописи истории Великой Отечественной войны. Под видом эвакуации в 1944 году сюда доставили более полсотни тысяч человек. В основном это женщины, дети и старики.

Ему только исполнилось 9, когда он с матерью, сестрами и братьями попали в руки к фашистам. Мытарства по маршруту смерти для семьи Верас длились полгода. В Озаричах он потерял родных - брат и сестра так там и остались.

Федор Верас, председатель правления республиканского общественного объединения узников концлагеря «Озаричи»:

Одни умирали, других дополняли — это был беспрерывный поток. На наших глазах сотни людей умирали ежечасно. И наши матерки, те, кто был поумнее, ложили трупы и на трупы ложили детей и этим выжили. Здесь не было камер, но здесь свирепствовал тиф. Тифом специально заражали, и дети умирали тысячами.

Смотрите, сколько документов по Озаричам!

Тысячи документов и сотни писем переписок. Вот это от правительства Германии, а это в ООН. Килограммы доказательств Федор Верас хранит в своем рабочем кабинете. Одно желание успеть, чтобы история Озаричей осталась под грифом «достоверно».

Ольга Юруть, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ