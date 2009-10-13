Популярность графических баннеров стремительно падает

Некогда движущая сила интернет-рекламы - графические баннеры становятся все менее популярными, а пользователи обращают все меньше внимания на них и совершают все меньше переходов по ним.

В последнем исследовании, проведенном аналитиками компании comScore на рынке Канады, США и ряда стран Западной Европы выяснилось, что интернет-пользователи в среднем совершают всего один осознанный переход по графическому баннеру в месяц.

В целом аналитики говорят, что популярность графических интернет-баннеров за год упала на 16%, а количество кликов по ним и того больше - на 32%. На фоне этого отмечается резкий рост популярности различных схем мошенничества с графическими баннерами. Владельцы сайтов все активнее практикуют разнообразные изощренные методы накрутки статистики показов баннеров и нагона числа кликов по ним.

«Это плохие новости для веб-сайтов, которые размещают графическую рекламу и получают доходы от переходов пользователей по объявлениям», - говорят в comScore. В то же время Эндрю Липсман, директор по промышленному анализу comScore, говорит, что зачастую рекламодатели сами неверно строят свои кампании и просто неправильно их проводят, не достигнув потенциальной аудитории.

По его словам, сейчас графическую рекламу на сайтах уже следует рассматривать не как способ привлечь посетителей на сайт рекламодателя, а как один из видом имиджевой рекламы, главная задача которой - просто напомнить пользователю о том или ином бренде, пишет CyberSecurity.ru.