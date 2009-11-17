Проект стратегии развития информационного общества в Беларуси до 2015 года

Приоритетные направления - создание электронного правительства, здравоохранения и обучения, использование новых технологий в экономике и электронной торговле. Специалисты пояснили, что под электронным правительством подразумевается набор услуг государства в интерактивном электронном виде. В республике сейчас есть организации, которые предоставляют довольно много интерактивных услуг, например, Национальное кадастровое агентство. Однако, электронное взаимодействие следует расширять и новый проект этому поспособствует.