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Проект стратегии развития информационного общества в Беларуси до 2015 года

17 ноября 2009 10:07
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Приоритетные направления - создание электронного правительства, здравоохранения и обучения, использование новых технологий в экономике и электронной торговле. Специалисты пояснили, что под электронным правительством подразумевается набор услуг государства в интерактивном электронном виде. В республике сейчас есть организации, которые предоставляют довольно много интерактивных услуг, например, Национальное кадастровое агентство. Однако, электронное взаимодействие следует расширять и новый проект этому поспособствует.
# общество # Hi-Tech

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