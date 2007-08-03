Плата за спасение

Белорусские туристкам выставили счет за работу вертолетов, которые искали их в лесах.

Об этом заявили в поисковой группе МЧС Карелии. Для поисков привлекали 2 вертолета. Общие затраты составили около 60 тысяч долларов.

Кроме того, руководитель группы, в которую входили потерявшиеся девушки, был предупрежден о необходимой оплате работы и дал на это согласие. За комментарием мы обратились в главное управления МЧС по Республике Карелия.

Напомним, три белорусские туристки, пропавшие неделю назад, были найдены в среду вечером российскими спасателями. О дальнейших планах группы пока ничего не известно. Сейчас туристы продолжают сплавляться по реке Нюхча.

