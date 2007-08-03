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Плата за спасение

03 августа 2007 11:40
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Белорусские туристкам выставили счет за работу вертолетов, которые искали их в лесах.

Об этом заявили в поисковой группе МЧС Карелии. Для поисков привлекали 2 вертолета. Общие затраты составили около 60 тысяч долларов.

Кроме того, руководитель группы, в которую входили потерявшиеся девушки, был предупрежден о необходимой оплате работы и дал на это согласие. За комментарием мы обратились в главное управления МЧС по Республике Карелия.

Напомним, три белорусские туристки, пропавшие неделю назад, были найдены в среду вечером российскими спасателями. О дальнейших планах  группы пока ничего не известно. Сейчас туристы продолжают сплавляться по реке Нюхча. 

# общество

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