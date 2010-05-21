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Перекрыт канал поставки метамфитамина в Беларусь. Оперативная съемка

21 мая 2010 09:04
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Оперативники изъяли около 300 граммов метамфитамина в Минске у неработающего гражданина России.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления военной контрразведки. Кроме наркотиков у подозреваемого нашли и вырученные от продажи деньги. Задержанный реализовывал наркотик в розницу среди молодежи.

Оперативный сотрудник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:
– Задержанный осуществлял сбыт мелкими партиями по 10, 15, 20 грамм. Можно отметить канал поставки, вектор которого склоняется в сторону России, в частности, города Москва и Санкт-Петербург. Хотя если брать в целом, до последнего времени фигурировали страны Прибалтики и Польша.

# общество # Фотофакт

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