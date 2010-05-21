Перекрыт канал поставки метамфитамина в Беларусь. Оперативная съемка

Оперативники изъяли около 300 граммов метамфитамина в Минске у неработающего гражданина России.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления военной контрразведки. Кроме наркотиков у подозреваемого нашли и вырученные от продажи деньги. Задержанный реализовывал наркотик в розницу среди молодежи.

Оперативный сотрудник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:

– Задержанный осуществлял сбыт мелкими партиями по 10, 15, 20 грамм. Можно отметить канал поставки, вектор которого склоняется в сторону России, в частности, города Москва и Санкт-Петербург. Хотя если брать в целом, до последнего времени фигурировали страны Прибалтики и Польша.