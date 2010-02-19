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Пенсионерка погибла от упавшей с крыши сосульки в Минске

19 февраля 2010 18:48
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Несчастный случай произошел во дворе одного из домов по улице Долгобродской.

Здесь у подъезда со своими подругами 80-летняя женщина сидела на лавочке. От полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи. Медики лишь констатировали смерть.

Андрей Сидоренко, директор ЖРЭО Партизанского района г. Минска:
— Сосулек не было заметно. Эта кровля скатная, и убирать ее очень проблематично.

Раиса Полянская, старшая по дому:
— Только недавно у нас во дворе начал работать дворник, а раньше и его не было.

Расследованием гибели женщины от падения куска льда в Минске займется специальная комиссия. Такое решение принято сегодня на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Мингорисполкоме.

Даны поручения соответствующим службам до конца завтрашнего дня очистить все крыши в столице от снега и наледи. По факту несчастного случая будут приняты кадровые решения.

# общество # происшествия

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