Павильон для тропических животных скоро появится в Минском зоопарке

Через два года там поселятся представители фауны Южной Америки. Но и сегодня живая коллекция существенно пополняется. На днях в зоопарке появился морж, в конце сентября сюда привезут и морских котиков.

Всего в Минском зоопарке более 1600 животных. Это представители фауны со всего мира. Многие обитатели занесены в Красную книгу. Пребывание в зоопарке сохраняет популяцию редких зверей, поясняют работники зоопарка.

...А началось все 22 года назад с живого уголка Минского автозавода. Один из первых его обитателей - кабан Хрюша. Живую коллекцию пополняют и сегодня. Прошлой осенью здесь появились верблюды. Специалисты из Беловежской пущи подарили подругу зубру по имени Сан Саныч, мангустов привезли из гродненского зоопарка, черных лебедей - из Бреста. Уже есть две львицы, и скоро из Баку прибудет лев.

Ежедневно в зоопарк приходят около полутора тысяч посетителей. У самых маленьких пользуется успехом <контактная площадка>, где можно погладить ручных детенышей. Не так давно в зоопарке установили аттракционы и благоустроили газоны. Все - за счет собственных средств. Зоопарк зарабатывает около 500 миллионов рублей в год. Оказывает помощь и государство. Городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды выделяет на корм животным около 200 миллионов рублей в год. На содержание зоопарка поступают средства и от Мингорисполкома.