Завершается подготовка школ к новому учебному году

Проведены все косметические ремонты. В Центральном районе Минска паспорта готовности получили почти все школы и гимназии.

:Школа № 78 второй год на капремонте. Работа ведется в два этапа. 1-й этап, который завершили в прошлом году - фасад и благоустройство территории. А в этом году производятся все внутренние работы.

А вот у гимназии № 15 паспорт готовности подписан почти месяц назад. За лето успели многое: отремонтировали холл, привели в порядок спортзал. Это помещение нуждается в ежегодной покраске. А в другом зале гимназистам предстоит оценить новенькие спортивные тренажеры. Но главная гордость гимназии - кабинет информационных технологий с современным оборудованием и сенсорной доской. Такого кабинета информационных технологий больше нет ни в одной из школ Советского района Минска. Ученики здесь могут постигать самые разные предметы - от информатики до биологии.

:Школу-интернат № 13 для детей с нарушениями слуха не только отремонтировали, но и модернизировали. Перепланирован спальный корпус, появился кабинет арттерапии, завершаются работы по оснащению коррекционного блока для развития слухового восприятия.

В этом году на текущие и капитальные ремонты школ выделено более 54 миллиардов рублей из городского бюджета. Будут введены два учреждения образования, которые капитально ремонтировались несколько лет.

Красота и функциональность - к этому стремятся, пожалуй, во всех школах. И, как отмечают специалисты, уровень их готовности в этом году достаточно высокий.