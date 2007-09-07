Взрывоопасная находка в Могилёвской области

В лесополосе около трассы Могилёв-Мстиславль обнаружен целый склад боеприпасов. Миномётные мины, взрыватели и артиллерийский снаряд - всего почти полтысячи единиц боеприпасов. В тротиловом эквиваленте общий вес находки составил более 230 килограммов. По мнению специалистов найденный склад не что иное, как так называемый "схрон", который оставили после себя "чёрные копатели". В дальнейшем боеприпасы, скорее всего, были бы проданы браконьерам. Взрывчатка необходима им для незаконной рыбалки.