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Взрывоопасная находка в Могилёвской области

07 сентября 2007 17:46
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В лесополосе около трассы Могилёв-Мстиславль обнаружен целый склад боеприпасов. Миномётные мины, взрыватели и артиллерийский снаряд - всего почти полтысячи единиц боеприпасов. В тротиловом эквиваленте общий вес находки составил более 230 килограммов. По мнению специалистов найденный склад не что иное, как так называемый "схрон", который оставили после себя "чёрные копатели". В дальнейшем боеприпасы, скорее всего, были бы проданы браконьерам. Взрывчатка необходима им для незаконной рыбалки.
# общество

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